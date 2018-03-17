;
    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Muslera korksun!

    Muslera korksun!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    , Kadıköy’de ’a mutlaka gol atacağını iddia ederken, “Kazanmaktan başka seçeneğimiz yok” dedi

    Kanarya'nın derbide bugün en büyük kozlarından biri hiç şüphesiz Fernandao olacak. 1.92'lik dev forvet, hava toplarında zaafı olan defansı arasında gol arayacak. Maç başına 6.2 hava topu kazanan ve bu istatistikte ligin lideri olan sambacı, beklediği pasları alması ve etkili ortalar gelmesi halinde Muslera'yı mutlaka avlayacağını iddia etti.

    ZAFER BİZİM OLACAK
    Fernandao , Galatasaray'ı mutlaka yeneceklerini belirtirken, "Ne yazık ki önümüzde başka bir seçenek bulunmuyor. Taraftarımıza söz veriyorum. Zafer Fenerbahçe'nin olacak" ifadelerini kullandı.

    TAM ZAMANI ŞİMDİ

    11 lig maçında 5 golü olan Jose- , son iki maçta sessiz kaldı. Brezilyalı forvet, "Şimdi tam zamanı" diyerek 'ya gözdağı verdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı capsleri!
    Erman Toroğlu: Çok net penaltı Erman Toroğlu: Çok net penaltı
    Kadıköyde istifa sesleri! Kadıköy'de istifa sesleri!
    BİZE ULAŞIN