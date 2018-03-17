18 Mart 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçeli taraftardan olay pankart!
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Bir Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim'e gönderme yaparak 'Kebapçı Selahattin' pankartı hazırladı.
İşte Terim'in Türkiye Futbol Direktörü görevindeyken kavga ettiği Selahattin Aydoğdu'nun fotoğrafını kullanan ve 'game over, Kebapçı Selahattin' yazan taraftarın hazırladığı pankart...
Bilindiği üzere Terim, Aydoğdu'nun kebapçısını basmış, kavga çıkmış ve ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ