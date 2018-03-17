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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçeli taraftardan olay pankart!

    Fenerbahçeli taraftardan olay pankart!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Bir taraftarı, derbisi öncesi Fatih Terim'e gönderme yaparak 'Kebapçı Selahattin' pankartı hazırladı.

    İşte Terim'in Türkiye Futbol Direktörü görevindeyken kavga ettiği Selahattin Aydoğdu'nun fotoğrafını kullanan ve 'game over, Kebapçı Selahattin' yazan taraftarın hazırladığı pankart...


    Bilindiği üzere Terim, Aydoğdu'nun kebapçısını basmış, kavga çıkmış ve ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı.

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