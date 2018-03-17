Fernandaonun golü sayılmadı

18 Mart 2018, Pazar
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Fernandao'nun golü sayılmadı
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının dev mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlıyor.
Dev derbinin 80.dakikasında sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, gelen ortayı düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara gönderen gönderen Fernandao'nun golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
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