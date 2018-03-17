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    18 Mart 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fernandao'nun golü sayılmadı

    Fernandaonun golü sayılmadı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının dev mücadelesinde , Kadıköy'de 'ı ağırlıyor.

    Dev derbinin 80.dakikasında sağ kanattan gelişen atağında, gelen ortayı düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara gönderen gönderen Fernandao'nun golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

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    musa musa

    bence gool

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    evet0
    hayır1
    cevapla 17.03.2018 22:19
    Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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