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    16 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Kaptanlardan derbi toplantısı

    Kaptanlardan derbi toplantısı
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 16.03.2018

    derbisi öncesinde kaptanlar Volkan ve yaptıkları toplantıda, “Bu sıradan bir seri değil, bu bir gelenek. Siz de bu geleneği hissedin ve bu şekilde oynayın. Gerisi gelecektir” dediler

    'de derbi için geri sayım başlarken Samandıra'da adeta seferberlik ilan edildi.

    Habertürk'ün haberine göre; Sarı-Lacivertliler'de taraftarından teknik heyetine ve futbolcusuna kadar herkes zorlu 90 dakikanın kazanılması için motivasyonu üst seviyede tutmaya çalışıyor. Bunun içinde teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmaylarının yanı sıra takım kaptanları da kolları sıvamış durumda. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli isimleri ve da arkadaşlarıyla yaptıkları toplantıda birbiri ardına uyarılarda bulunuyorlar.

    DERBİ ZAFERLERİ İZLENİYOR

    Samandıra'da yer alan tüm televizyonlarda normal canlı yayınlar durduruldu. Hafta boyunca 'a karşı Kadıköy'de alınan tüm galibiyetler yayınlanırken, başta Volkan ve Mehmet Topal olmak üzere tecrübeli oyuncular da bu görüntüler eşliğinde arkadaşlarına o maçların hikayesini anlatıyor. Kaptanlar arkadaşlarına, "Bu sıradan bir seri değil, bu bir gelenek. Siz de bu geleneği hissedin ve bu şekilde oynayın. Gerisi gelecektir" ifadelerini kullanırken, Samandıra'da slogan "Geleneği hissedin" olarak belirlendi.

    SON UYARILAR GELİYOR

    Fenerbahçe, yarın Galatasaray ile Ülker Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki ilk antrenman saat 15.00'te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, pas çalışmalarıyla noktalandı.

    Fenerbahçe taraftarından Samandıra'ya çıkarma

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