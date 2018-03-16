Fenerbahçe taraftarından Samandıraya çıkarma

Fenerbahçe taraftarı derbi öncesinde Samandıra'da takımlarına büyük bir destek verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, taraftardan da bir sürpriz geldi.

Fenerbahçe'nin Samandıra'da derbi öncesi yaptığı son çalışmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe taraftarları, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi destek olurken, takımla da fotoğraf çektirdiler.