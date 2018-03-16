Fenerbahçe taraftarından Samandıraya çıkarma

16 Mart 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe taraftarından Samandıra'ya çıkarma
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018
Fenerbahçe taraftarı derbi öncesinde Samandıra'da takımlarına büyük bir destek verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, taraftardan da bir sürpriz geldi.
Fenerbahçe'nin Samandıra'da derbi öncesi yaptığı son çalışmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe taraftarları, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi destek olurken, takımla da fotoğraf çektirdiler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ