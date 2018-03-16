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    16 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe taraftarından Samandıra'ya çıkarma

    Fenerbahçe taraftarından Samandıraya çıkarma
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    taraftarı derbi öncesinde Samandıra'da takımlarına büyük bir destek verdi.

    'in 26. haftasında Kadıköy'de ile kritik bir maça çıkacak 'de hazırlıklar devam ederken, taraftardan da bir sürpriz geldi.

    Fenerbahçe'nin Samandıra'da derbi öncesi yaptığı son çalışmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

    Fenerbahçe taraftarları, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarına derbi öncesi destek olurken, takımla da fotoğraf çektirdiler.

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