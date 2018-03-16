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    16 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı

    Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    , Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Teknik direktör yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanı, başkan , genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, asbaşkan İlhan Ekşioğlu ve bazı kongre üyelerinin de takip ettiği belirtildi.

    İdmanı izleyen bir grup sarı-lacivertli taraftarın, Aykut Kocaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdiği, deneyimli teknik adama tatlı ikramında bulunduğu da bildirildi.

    Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışması ile başlayan antrenmanın top kapma ve pas çalışması ile devam ettiği aktarıldı. İdmanın çift kale maçla sürdüğü, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

    Sarı-lacivertli takımın, maçının hazırlıklarını tamamlayarak, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdiği kaydedildi.


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