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    16 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Parreira’dan Kocaman’a: En doğru seninkisi

    Parreira’dan Kocaman’a: En doğru seninkisi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    'yi 1996-96 sezonunda şampiyon yapan efsane teknik direktör , dev maç öncesi 'a mesaj gönderdi.

    Brezilyalı teknik adam, "Senin kadar kimse kulübü bilemez. Orada oynadın, şampiyonluklar yaşadın, sevindirdin. Düşündüğünü yapmaktan çekinme, kimsenin sözüne göre hareket etme. Ne medya eleştirilerine kulak as ne de çatlak sesleri dinle. Planını belirle, işine kimseyi karıştırma" diyerek, Kocaman'dan doğru bildiğini yapması istedi.

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