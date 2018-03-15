16 Mart 2018, Cuma
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Parreira’dan Kocaman’a: En doğru seninkisi
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Fenerbahçe'yi 1996-96 sezonunda şampiyon yapan efsane teknik direktör Carlos Alberto Parreira, dev maç öncesi Aykut Kocaman'a mesaj gönderdi.
Brezilyalı teknik adam, "Senin kadar kimse kulübü bilemez. Orada oynadın, şampiyonluklar yaşadın, sevindirdin. Düşündüğünü yapmaktan çekinme, kimsenin sözüne göre hareket etme. Ne medya eleştirilerine kulak as ne de çatlak sesleri dinle. Planını belirle, işine kimseyi karıştırma" diyerek, Kocaman'dan doğru bildiğini yapması istedi.
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