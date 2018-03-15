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    16 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Derbinin biletleri tükendi

    Derbinin biletleri tükendi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    nin biletleri dün itibarıyla tükendi. Ancak yasa dışı satışlar sürüyor!

    Biletlerin karaborsada 200-700 TL arasında değişen fiyatlarda alıcı bulduğu kaydediliyor. 'nin hukuk departmanının, karaborsa bilet satanlar hakkında soruşturma başlatılması için harekete geçtiği belirtiliyor. Yarınki maçta Kadıköy'ün bu sezonki taraftar rekorunun kırılması bekleniyor.

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