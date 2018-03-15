16 Mart 2018, Cuma
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Derbinin biletleri tükendi
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Derbinin biletleri dün itibarıyla tükendi. Ancak yasa dışı satışlar sürüyor!
Biletlerin karaborsada 200-700 TL arasında değişen fiyatlarda alıcı bulduğu kaydediliyor. Fenerbahçe'nin hukuk departmanının, karaborsa bilet satanlar hakkında soruşturma başlatılması için harekete geçtiği belirtiliyor. Yarınki maçta Kadıköy'ün bu sezonki taraftar rekorunun kırılması bekleniyor.
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FENERBAHÇE HABERLERİ