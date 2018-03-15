‘Kafa topu’ çalıştıran sarı-lacivertli hoca, ayrıca duran top ve kaleye cepheden şut organizasyonları gerçekleştiriyor. ‘Hava indirme’ ekibinde Fernandao, Mehmet Topal, Josef, Neustadter ve Martin Skrtel bulunuyor

F.bahçe'nin derbide ana silahı 'her alanda baskı' olacak. İleride pres yaptırarak Galatasaray'ın geriden oyun kurmasını engellemek isteyen Aykut Kocaman, orta alanda da tam hakimiyeti sağlayacak bir oyun planı geliştiriyor. İkinci bölgedeki bu hakimiyeti verimli hücumlara dönüştürme düşüncesinde olan sarı-lacivertli teknik direktör, özellikle kanatları etkin şekilde kullanabilmenin provalarını yaptırıyor.

Kocaman'ın kanat hücumlarına ağırlık vermesinin en önemli nedeni, Galatasaray'ın yüksek top zafiyetinden faydalanmak. Tecrübeli çalıştırıcı, bunun için deyim yerindeyse bir 'hava indirme' ekibi oluşturdu.

YEDEK KUVVETLER VALBUENA-EKİCİ

Kenar ortalarında forvetler Fernandao ve Soldado'nun mutlaka kale ağzında olmasını isteyen Kocaman, duran toplarda ise üstün hava hakimiyetleri olan Mehmet Topal, Josef, Neustadter ve Skrtel'e güveniyor. Kocaman'ın derbide bir diğer silahı da kaleyi cepheden gören şutlar olacak. Sarı-lacivertli teknik direktör, bunun için antrenmanlarda özel şut çalışmaları da yaptırıyor. Aykut Kocaman, derbide ana kadroyu ise bozmayı istemiyor. Belki bir Şener-İsla değişikliği yaşanabilir. Valbuena, Mehmet Ekici ise Kanarya'nın dev maçta en önemli hamle oyuncuları olacak. Soldado ve Alper gibi isimler de kenarda görev bekleyecek.