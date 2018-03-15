MHK, F.Bahçe-G.Saray maçına beklendiği gibi Bülent Yıldırım’ı atadı

Yıldırım'ın yardımcıları Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak. 11'inci kez derbi yönetecek olan Yıldırım, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ise daha önce 5 kez düdük çaldı, bu maçların 2'sini Cimbom, 1'ini Sarı Kanarya kazandı; 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Takımlar bu maçlarda 4'er gol attı.

İşte Yıldırım'ın iki devin maçlarını yönettiği maçlar:





Bülent Yıldırım, bu sezon ilk kez derbi maçı yönetecek.