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    16 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    İşte Bülent Yıldırım'ın yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbileri

    İşte Yıldırımın yönettiği F.Bahçe-G.Saray derbileri
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    MHK, F.Bahçe-G.Saray maçına beklendiği gibi ’ı atadı

    Yıldırım'ın yardımcıları Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak. 11'inci kez yönetecek olan Yıldırım, ile arasında ise daha önce 5 kez düdük çaldı, bu maçların 2'sini Cimbom, 1'ini Sarı Kanarya kazandı; 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Takımlar bu maçlarda 4'er gol attı.

    İşte Yıldırım'ın iki devin maçlarını yönettiği maçlar:



    , bu sezon ilk kez derbi maçı yönetecek.

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