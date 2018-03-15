16 Mart 2018, Cuma
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İşte Bülent Yıldırım'ın yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbileri
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
MHK, F.Bahçe-G.Saray maçına beklendiği gibi Bülent Yıldırım’ı atadı
Yıldırım'ın yardımcıları Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak. 11'inci kez derbi yönetecek olan Yıldırım, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ise daha önce 5 kez düdük çaldı, bu maçların 2'sini Cimbom, 1'ini Sarı Kanarya kazandı; 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Takımlar bu maçlarda 4'er gol attı.
İşte Yıldırım'ın iki devin maçlarını yönettiği maçlar:
Bülent Yıldırım, bu sezon ilk kez derbi maçı yönetecek.
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