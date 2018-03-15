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    16 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Potada dev maç

    Potada dev maç
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    , ’nin 26. haftasında bugün ’yı ağırlayacak. 20.45’te başlayacak müsabaka, beIN Sports 3’ten yayınlanacak.

    Rus ekibi grupta lider, Kanarya ise 3'üncü sırada. İlk maçı F.Bahçe 95-93 kazanmıştı. Maçın hakemlerinden biri, iki takımın 2016'daki finalini yöneten Damir Javor. Temsilcimizin kaybettiği o maçta skandal düdükler çalan Sloven hakem, o tarihten sonra ilk kez F.Bahçe'nin bir iç saha maçına atandı.

    Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova maçına skandal hakem!

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