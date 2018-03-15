16 Mart 2018, Cuma
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Potada dev maç
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi’nin 26. haftasında bugün CSKA Moskova’yı ağırlayacak. 20.45’te başlayacak müsabaka, beIN Sports 3’ten yayınlanacak.
Rus ekibi grupta lider, Kanarya ise 3'üncü sırada. İlk maçı F.Bahçe 95-93 kazanmıştı. Maçın hakemlerinden biri, iki takımın 2016'daki finalini yöneten Damir Javor. Temsilcimizin kaybettiği o maçta skandal düdükler çalan Sloven hakem, o tarihten sonra ilk kez F.Bahçe'nin bir iç saha maçına atandı.
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