Potada dev maç

Rus ekibi grupta lider, Kanarya ise 3'üncü sırada. İlk maçı F.Bahçe 95-93 kazanmıştı. Maçın hakemlerinden biri, iki takımın 2016'daki finalini yöneten Damir Javor. Temsilcimizin kaybettiği o maçta skandal düdükler çalan Sloven hakem, o tarihten sonra ilk kez F.Bahçe'nin bir iç saha maçına atandı.

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