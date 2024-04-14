Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE KAFKAS'IN SÖZLERİ:

Maç hakkındaki taktik olarak ne konuşayım? Konuşacak bir şey yok. Bana hakem hakkında soru sorulması lazım. VAR hakemi... Pes ya! Ben Fenerbahçe takımını tebrik ediyorum, onlarla ilgili bir problem yok. Konuşacak bir şey yok. Konuşursam ben zararlı çıkacağım. 56 yaşındayım, çok ileri gideceğim konuşursam.