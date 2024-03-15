Tolunay Kafkas: Sonuna kadar mücadele edeceğiz!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 1-1 berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından eksiklerinin üzerine gidip, ligde sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir mücadele sergilediklerini aktaran Kafkas, "Oyunun geneline baktığımız zaman çok fazla topla oynayan, topa sahip olan ama etkinlik konusunda, üretkenlik konusunda az üreten bir Karagümrük var. 9 tane korner sayıca oldukça iyi. Gol beklentisi biraz daha fazla olması lazım. Bunun nedenlerinden bir tanesi de özellikle kenar oyuncularımızın savunma arkasına koşu yapmama özelliği var. Milli takım arasında eksik olan konuların üzerine gideceğiz. Pres konusu fena olmadı, daha iyi olabilir. Eksiklerimizin üzerine gidip, sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.