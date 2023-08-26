Fatih Karagümrük Beşiktaş'tan Kerem Atakan'ı kiraladı
Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük Haberleri
Yayın Tarihi: 26.08.2023- 11:21
Fatih Karagümrük yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez Milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
8 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş formasıyla 8 maça çıkan Kerem Atakan Kesgin herhangi bir skor katkısında bulunamadı.