Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarı daha geride bekleyen oyun anlayışımız vardı. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Golü kalemizde bulduk. İkinci yarıda bunu değiştirmek için hamlelerimizi yaptık. Oyunda daha agresif bir oyunla sahadaydık. 2 gol attık. İkinci yarıyı iyi oynadık. Maalesef son dakikada gol yiyerek bir puanla ayrılıyoruz. Önemli ve iyi bir takıma karşı oynadık. Bu yüzden bir puan iyi ama 3 puanı da kaçırdık diyebilirim. 120 dakikalık kupa maçında da çıktık. Sonuçta bir puan aldık ama 3 puan da alabilirdik"