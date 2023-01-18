Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük, Başakşehir'e penaltı atışları sonucu turnuvaya veda etti. Karagümrük’te teknik direktör Andrea Pirlo, basın toplantısına katılmazken, flaş röportaja da oyuncu verilmedi. İşte ayrıntılar...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Başakşehir arasındaki mücadelenin normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada seri penaltı atışlarına gidildi. Başakşehir, penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelede uzatma bölümünde verilen penaltıya tepki gösteren Fatih Karagümrük, penaltı atışlarında ise kalecileri Viviano'nun kurtardığı penaltının tekrarlanma kararıyla tepkisini artırdı. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Kulübü'nden alınan bilgiye göre; uzun süredir yaşanan hakem hatalarına tepki olarak basın toplantısı ve flaş röportajlara katılmama kararı alındığı öğrenildi.

Öte yandan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular, soyunma odası koridorlarında mücadelenin hakemi Mert Güzenge'yi alkışlayarak protesto etti.