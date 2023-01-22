Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, sahasında Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleye Akdeniz ekibi, hızlı başladı. Umut Güneş, Alanyaspor'u 6. dakikada geçirdi. İlk yarı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Karagümrük, 59 ve 79. dakikalarda Borini'nin attığı gollerle mücadelede 2-1'lik üstünlüğü sağladı. Alanyaspor'a beraberliğe getiren gol ise 83. dakikada Ivan Cavaleiro'dan geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Alanyaspor öne geçti. Rakip savunmanın pas hatasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
25. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Efecan Karaca'nın şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
38. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza sahası içerisinde Furkan Bayır'ın vurduğu kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
45+1. dakikada soldan gelişen Alanyaspor kontratağında Yusuf Özdemir topu korner köşesine kadar taşıyarak ön direğe gönderdi. Burada meşin yuvarlağa hamle yapan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.
47. dakikada Alanyaspor'da Zinedine Ferhat'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisinden vuruşunda, kaleci Batuhan Şen gole izin vermedi.
60. dakikada konuk ekip Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Colley'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
74. dakikada savunmanın hatasında Fatih Karagümrük'te topla buluşan Kazım Kazım'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.
79. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta, Burak Kapacak'ın ortasında ceza sahası içerisindeki Borini'nin düzgün vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.
83. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta, Eduardo'nun pasında topu kontrol eden Cavaleiro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
Karşılaşma, 2-2 sona erdi.
MAÇ NOTLARI
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Burak Pakkan, Mustafa Sönmez, Özgür Ertem
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Leroy Fer, Furkan Bayır, Balkovec, Zinedine Ferhat (Dk. 66 Candeias), Umut Güneş, Lusamba (Dk. 66 Doumbia), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 76 Oğuz Aydın), Efkan Bekiroğlu (Dk. 52 Cavaleiro), Ahmed Hassan (Dk. 76 Eduardo)
VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya (Dk. 90+4 Kerim Frei), Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Ricci, Ozdoev (Dk. 90+4 Salih Dursun), Colley (Dk. 73 Burak Kapacak), Borini (Dk. 90+4 Bertolacci), Diagne (Dk. 73 Kazım Kazım)
Goller: Dk. 6 Umut Güneş, Dk. 83 Cavaleiro (Corendon Alanyaspor), Dk. 60 ve 79 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 90+3 Burak Kapacak (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 90+6 Balkovec (Corendon Alanyaspor)