Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı sonrası Fabio Borini: Hocamızın katkısı çok!
Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra kırmızı-siyahlı ekibin yıldız isimlerinden Fabio Borini, "Ben çok çalışkan bir insanım. Sabah en erken tesislere gelen ve akşam tesislerden en geç çıkan isimlerdenim. Ayrıca hocamızın da katkısı çok." ifadelerini kullandı.
Ben çok çalışkan bir insanım. Sabah en erken tesislere gelen ve akşam tesislerden en geç çıkan isimlerdenim. Ayrıca hocamızın da katkısı çok. Benim en önemli özelliğim çalışmaktır. Çalışkanlığımın ekmeğini yiyorum.