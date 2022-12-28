Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra kırmızı-siyahlı ekibin yıldız isimlerinden Fabio Borini, "Ben çok çalışkan bir insanım. Sabah en erken tesislere gelen ve akşam tesislerden en geç çıkan isimlerdenim. Ayrıca hocamızın da katkısı çok." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra kırmızı-siyahlı ekibin yıldız isimlerinden Fabio Borini önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BORINI'NİN SÖZLERİ:

Ben çok çalışkan bir insanım. Sabah en erken tesislere gelen ve akşam tesislerden en geç çıkan isimlerdenim. Ayrıca hocamızın da katkısı çok. Benim en önemli özelliğim çalışmaktır. Çalışkanlığımın ekmeğini yiyorum.