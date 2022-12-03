Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te, 25 yaşındaki stoper Burak Bekaroğlu ile yollar ayrıldı. Ayrılık İstanbul temsilcisinin resmi internet sitesinden de resmen açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te, 25 yaşındaki savunmavı Burak Bekaroğlu ile yollar ayrıldı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Burak Bekaroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Burak Bekaroğlu'na teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.