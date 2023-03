Süper Lig'in 27'nci haftasında 3 Nisan Pazartesi günü İstanbulspor ile karşılaşacak Fatih Karagümrük, hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, açıklamalarda bulundu. İstanbulspor maçının önemine değinen Pirlo, "Ligde kalmak isteyen savaşan bir rakip var karşımızda. Biz de iyi bir dönemden geçiyoruz 10 maçtır kaybetmiyoruz. Fiziksel ve mental olarak iyi bir ritmimiz var, bunu kaybetmek istemiyoruz. Milli ara sürdürülebilirlik konusunda biraz sıkıntı oluşturdu ama en iyi şekilde hazırlanarak bu maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



"KARAGÜMRÜK'E ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"



Pirlo, Beşiktaş'ta bir başkan adayı ile görüşme yaptığı yönünde çıkan haberler ile ilgili, "Bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Sadece Karagümrük'e odaklanmış durumdayım. Başka bir takımla ilgili haberleri dinlemiyorum. Bu seneyi en iyi şekilde bitirmeye odaklanmış durumdayım. Başkanla bir konuşma yaptık. Bu konu da geçti. Sadece takımıma konsantreyim. Bu seneyi en iyi şekilde tamamlamaya konsantreyim. Bunu da sezon sonunda konuşacağız. Tek hedefimiz takımımızı en iyi seviyeye çıkarmak" şeklinde konuştu.



"HER TAKIMIN KENDİ TESİSİ VE STADI VAR"



Türkiye'de ilk deneyimi olduğunu vurgulayan Pirlo,"Gördüğüm kadarıyla her takımın kendi tesisi ve stadı var. Biz federasyon tesisinde antrenman yapıyoruz, onlara da bunun için teşekkür ediyorum. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da bundan memnunum" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE DAHA DİREKT, DAHA HIZLI OYNANAN BİR OYUN VAR"



Pirlo, maçları izlerken çok eğlendiğini ifade ederek, "Futbol evrensel. Tabii ki iyi ve eksik yanları da var. Ben de bunları alıp kendime göre şekillendiriyorum. Türkiye'de daha direkt oynanan, daha hızlı oynanan bir oyun var. Biz de bunu daha farklı şekilde oynamaya çalışıp kendi mantalitemizi sahaya yansıtmak istiyoruz. İlk etapta biraz zorlansak da istediğimiz oyun gücü ve ritmine ulaştık. İyi maçlar çıkarıyoruz. Ligdeki her şeyi kendi futbol gücümüzle birleştirmeye çalışıyoruz" dedi.



"KARAR ALMAK ÇOK KOLAY OLMAYABİLİR"



Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından ligden çekilen takımların durumları ile ilgili Kulüpler Birliği Vakfı'nda gerçekleştirilen toplantının sorulması üzerine Pirlo, "Başlarken bir kural var ve buna uyulması gerektiğini düşünüyorum. Üzerinden de çok zaman geçti. Tekrar gündeme getirilmesini bilmiyorum, karar almak çok kolay olmayabilir" diye yanıtladı.



"LEVENT MERCAN VE RAYYAN BANİYA İYİ İŞLER ÇIKARIYOR"



Levent Mercan ve Rayyan Baniya'ya gelen teklifler hakkında konuşan Pirlo, "Ben başkan değilim, teklifleri bilemem. Kendileri iyi işler çıkarıyorlar. Sezon başında ufak bir zorluk yaşadılar ama bunu da attılar üzerlerinden. Gelişime açık ve parlak gelecekleri olduklarını düşünüyorum. İyi de performans sergiliyorlar ve önemli olan bu. Bunu da devam ettirmelerini istiyorum" diye konuştu.

Pirlo, ligde şampiyonluğu belirleyecek takımlarla mücadele edeceklerinin sorulması üzerine, "Sezon başında olduğu gibi maç maç bakmayı hedefliyoruz. İyi takımlarla karşılaşacağız. Her zaman iyi takımlarla oynuyoruz. Performansımızın üzerine koymaya çalışacağız ve maç maç bakacağız" ifadelerini kullandı.