Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'dan Galatasaray maçı sözleri!

Ümraniyespor’u deplasmanda 3-1 ile geçen Fatih Karagümrük’te teknik direktör Andrea Pirlo maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı isim, haftaya oynanacak olan Galatasaray müsabakasıyla ilgili de konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2022- 17:48