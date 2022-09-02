Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Steven Caulker: Fenerbahçe'ye gitmem hataydı!

Fenerbahçe'den ayrılan ve Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varan Steven Caulker, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli savunmacı, "Fenerbahçe'ye geçen yıl hatalı bir şekilde transfer olmamdan çok şey öğrendim. Bu yüzden beni gerçekten isteyen ve oynamak istediğim bir yere transfer olmak benim için önemliydi" dedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 17:43 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022- 17:43