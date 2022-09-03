Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Fatih Karagümrük zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
SİVASSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:15'te başlayan Sivasspor - Vavacars Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
SİVASSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Uğur, Keita, Hakan, Charisis, N'Jie, Gradel, James
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Borini, Colley, Diagne