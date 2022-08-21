Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Kartal rakibini 4-1'Lik skorla mağlup etti.
Mücadeleden sonra misafir ekibin çalıştırıcısı Andrea Pirlo açıklamalarda bulundu.
İşte Pirlo'nun açıklamaları:
Hep aynı şeyler oluyor! Kötü başlıyoruz ve bütün direncimiz kırılıyor. Bu konular üstünden çalışıyoruz. Uzun uzun çalışıyoruz. Yine aynı şeyler oluyor. Kendimize gelmeliyiz. Her maç 4 gol yiyemeyiz! Maç kaybetmeye devam edemeyiz. Vakit daralıyor. Çalışıyoruz ama daha farklı yollarla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor herhalde