Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip maçı 4-1 kazanmayı başardı. Maçtan sonra Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, mikrofonlara konuştu. Pirlo, "Hep aynı şeyler oluyor! Kötü başlıyoruz ve bütün direncimiz kırılıyor. Bu konular üstünden çalışıyoruz. Uzun uzun çalışıyoruz. Yine aynı şeyler oluyor. Kendimize gelmeliyiz." dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Kartal rakibini 4-1'Lik skorla mağlup etti.

Mücadeleden sonra misafir ekibin çalıştırıcısı Andrea Pirlo açıklamalarda bulundu.

İşte Pirlo'nun açıklamaları:

Hep aynı şeyler oluyor! Kötü başlıyoruz ve bütün direncimiz kırılıyor. Bu konular üstünden çalışıyoruz. Uzun uzun çalışıyoruz. Yine aynı şeyler oluyor. Kendimize gelmeliyiz. Her maç 4 gol yiyemeyiz! Maç kaybetmeye devam edemeyiz. Vakit daralıyor. Çalışıyoruz ama daha farklı yollarla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor herhalde