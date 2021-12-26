26 Aralık 2021, Pazar

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük'e Alanyaspor maçı öncesi 3 isimden kötü haber!

Karagümrük’e 3 isimden kötü haber!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Süper Lig'de ekiplerinden Fatih Karagümrük'te corona virüsü şoku yaşanıyor. İstanbul ekibinde Alanyaspor maçı öncesi 3 futbolcu kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig'de ekiplerinden Fatih Karagümrük'te corona virüsü şoku yaşanıyor. İstanbul ekibinde Alanyaspor maçı öncesi 3 futbolcu kadrodan çıkarıldı.

İşte o açıklama;

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