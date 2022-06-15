Transfer haberi: Teknik direktörlüğe Andrea Pirlo'yu getirerek sezona iddialı bir giriş yapan Karagümrük, bonservisi elinde bulunan Diego Costa için devreye girdiği ifade edildi. İşte detaylar...

Takımı dünyaca ünlü teknik adam Andrea Pirlo'ya emanet eden Karagümrük, dünya futbolunun tanınan isimleri için girişimlerde bulunuyor. Kırmızı-Siyahlılar, bu kez çıtayı en yükseğe çıkardı.

Hedefteki isim, adı yıllardır Süper Lig 'in devleriyle anılan Diego Costa... Bonservisi elinde olan ve birçok takımdan teklifler alan yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren başkan Süleyman Hurma'nın Costa'nın istediği yıllık ücreti ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

DEV TEKLİFLERİ REDDETTİ!

Çin'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı astronomik teklifleri, kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediği için reddeden Diego Costa'nın, Karagümrük'e vereceği yanıt merak konusu.

İstanbul ekibinin, listesinde önemli yıldızların bulunduğu ve ses getirecek hamlelere imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

Son olarak ülkesinde Atletico Mineiro'da oynayan Costa'nın sözleşmesi sona erdi. 34 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde. (Fanatik)