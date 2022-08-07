Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı 19.15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR İLK 11'LER:

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Emir Tintiş, Caner Erkin, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Levent Mercan, Borini, Diagne

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Yusuf Özdemir, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Eduardo