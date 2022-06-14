Süper Lig takımlarından Karagümrük, Galatasaray'ın genç yıldızı Emir Tintiş'i transfer ettiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi."

G.SARAY'A VEDA ETTİ!