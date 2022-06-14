Süper Lig takımlarından Karagümrük, Galatasaray'ın genç yıldızı Emir Tintiş'i transfer ettiğini duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi."
G.SARAY'A VEDA ETTİ!
📣 Karagümrük'e hoş geldin Emir Tintiş.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) June 14, 2022
18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi. pic.twitter.com/bYKSdZzEfD