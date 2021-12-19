19 Aralık 2021, Pazar

FATİH KARAGÜMRÜK

Volkan Demirel'den bir ilk!

Volkan Demirel’den bir ilk!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Karagümrük karşı karşıya geldi. İstanbul ekibinin teknik direktörü Volkan Demirel kariyerini ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.

Hafta içinde VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.

Fenerbahçe'nin kalesini 17 yıl koruduktan sonra 2 Eylül 2019'da futbolu bıraktığını açıklayan Volkan Demirel, sarı-lacivertli ekipte 4 Eylül 2019'da yardımcı antrenör olarak ilk antrenmanına çıktı.

Volkan Demirel, Fenerbahçe'de 2 sezon sürdürdüğü yardımcı antrenörlük görevinden bu sezon başı ayrıldı.

VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Volkan Demirel'i getirdi. Demirel, teknik direktörlük kariyerini ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.
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