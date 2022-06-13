Flaş bir hamleye imza atarak takımın başına İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'yu getiren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına da hız verdi.
Andrea Pirlo'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! O yıldızı istiyor
Spor Toto Süper Lig takımlarından Karagümrük, dünyaca ünlü teknik direktör Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmişti. İstanbul ekibinin bu hamlesinin ardından gözler transfer çevrildi. İtalyan çalıştırıcının, transferdeki ilk talebi belli oldu. Pirlo'nun, Fenerbahçeli yıldızı takımda görmek istediği kaydedildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre, Pirlo'nun imzası sonrası daha önce menajerler aracılığıyla kulübe önerilen bazı futbolcuların ismi yeniden gündeme geldi.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu öncesi ünlü İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo'yu takımın başına getirerek yeni sezonun ilk bombasını patlatan Fatih Karagümrük'te gözler şimdi ise transfere çevrilmiş durumda.