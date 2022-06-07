Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, A Spor'da Transfer Raporu programına konuk oldu. Hurma, teknik direktör konusuna açıklık getirirerek, Andrea Pirlo iddialarına cevap verdi. İşte o sözler...

Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, A Spor'da Transfer Raporu programına konuk oldu.

Hurma, teknik direktör konusuyla ilgili şunları söyledi:

"Antrenör konusunda önümüzdeki hafta açıklama yapacağım. Kulübümüz için en doğru ve en iyisini mutlaka yapacağız. Önümüzdeki sezon, geçtiğimiz sezondan daha fazlasını yapmaya gayret eden bir Karagümrük olacak."

HURMA'DAN PİRLO AÇIKLAMASI

Hurma, Andrea Pirlo iddialarıyla ilgili "Ateş olmayan yerden duman çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Şota Arveladze ile ilgili de konuşan Süleyman Hurma, "Şota Arveladze, Hull City'nin teknik direktörü şu an için gündemimizde yok." yorumunu yaptı.