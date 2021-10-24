24 Ekim 2021, Pazar

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçında Pesic'ten ilginç gol!

Maçta ilginç gol! Pesic topu ağlara böyle gönderdi
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, ev sahibi ekip enteresan bir golle eşitliği sağlamıştı. İstanbul ekibinin Sırp santrforu Pesic, topu göğsüyle ağlara gönderdi. İşte o anlar...

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük'ün Hatayspor'u konuk ettiği maçta dikkati çeken bir gol atıldı.

Ev sahibi ekibin Sırp santrforu Pesic, Borini'nin kenardan yaptığı ortada topa göğsüyle dokunarak filelerle buluşturdu.

Bilinçli bir şekilde vücudunu kullanarak topu kaleye gönderen Pesic'in bu golü tribünden büyük alkış aldı.

(Fotoğraf: beIN Sports)

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