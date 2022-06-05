İtalyan futbolunun önemli isimlerinden Andrea Pirlo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
SPOR HABERLERİ - Flaş Andrea Pirlo iddiası! Süper Lig ekibi...
İtalyan efsane eski futbolcu Andrea Pirlo, teknik direktörlük kariyerinde son olarak Serie A devi Juventus'u çalıştırmıştı. Bir süredir boşta olan 43 yaşındaki genç teknik adamın, Süper Lig ekibiyle görüşme halinde olduğu duyuruldu. İşte ayrıntılar...
Genç çalıştırıcı son olarak Serie A devi Juventus'ta görev almıştı.
Juve'nin başında 52 karşılaşmaya çıkan İtalyan teknik adam, maç başına 2.15 puan ortalaması yakalamıştı.