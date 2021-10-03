Karagümrük'te Caner Erkin tarihe geçti! Milli takım...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, kulüp tarihine geçti. 32 yaşındaki futbolcu 59 yıl sonra milli takıma Karagümrük'ten seçilen futbolcu oldu. | Son dakika spor haberleri

Stefan Kuntz'un teknik direktörlüğe getirildiği A Milli Takım'da Caner Erkin uzun bir sürenin ardından tekrar aday kadroya çağrıldı.



Caner Erkin böylece tam 59 yıl aradan sonra Ay-yıldızlı takıma çağrılan ilk Karagümrüklü futbolcu oldu.

KARAGÜMRÜK'TE TARİHİ SEVİNÇ

Bu durum başarılı sol bekin kulübü Fatih Karagümrük'te de büyük sevinç yarattı. İstanbul temsilcisi, Caner Erkin için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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