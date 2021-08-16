17 Ağustos 2021, Salı

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika transfer haberi: Karagümrük adı Beşiktaş ile anılan Levent Mercan'ı kadrosuna kattı!

Adı Beşiktaş ile anılan gurbetçi futbolcu Süper Lig ekibinde!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük, Schalke 04 forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 21 yaşındaki futbolcunun adı transfer döneminde Beşiktaş ile anılıyordu. | Son dakika spor haberleri

Kırmızı-siyahlı takım, Schalke 04'te forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Levent Mercan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Schalke 04 forması giyen 10.12.2000 doğumlu orta saha oyuncu Levent Mercan'ı kadromuza kattık. Schalke 04 formasıyla Bundesliga deneyimi yaşayan genç oyuncu Almanya U-20 Milli Takımının formasını da giydi. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Levent Mercan'a Süper Lig'de Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" denildi.

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