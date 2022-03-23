"İNŞALLAH HER ŞEY GÖNLÜNE GÖRE OLUR"

Arda Güler ile çalışma fırsatım oldu. Çok yetenekli bir kardeşimiz. Doğru bir planlama ile karşılığını alırsınız. İnşallah her şey gönlüne göre olur.