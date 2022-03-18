Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip Emre Mor'un hat-trick yaptığı maçı 3-0 kazandı ve 2 maç sonra galip geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele İstanbul temsilcisinin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 10, 36 ve 76. dakikalarda Emre Mor kaydetti.

Karagümrük bu sonucun ardından 2 maç sonra kazandı ve 43 puana yükseldi. Kayserispor ise üst üste 4. mağlubiyetini aldı ve 38 puanda kaldı.

Ligin 31. haftasında Karagümrük deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Kayserispor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.