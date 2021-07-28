Son dakika spor haberi: Fatih Karagümrük transfer bombasını patlatıyor! Medhi Benatia...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Katar'ın Al Duhail takımında oynayan Faslı oyuncu Medhi Benatia ile anlaşma sağladı. Ligimizin büyükleriyle de anılan yıldız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Karagümrük ile Benatia anlaşmaya vardı. Son olarak Katar'ın Al Duhail takımında oynayan Faslı oyuncu, temmuz itibarıyla serbest kalmıştı.



Benatia'nın kariyerinde Marsilta, Roma, Bayern Münih, Juventus gibi önemli kulüpler bulunuyor.



Türkiye'nin büyükleriyle de adı anılan Benatia için resmi hamle Karagümrük'ten geldi.



BUGÜN AÇIKLANACAK

İstanbul'a gelen Benatia'nın transferi, son pürüzler giderildikten sonra bugün açıklanacak. Başarılı savunmacıyla 2 yıllık kontrat yapılacak. Oyuncunun yıllık 1 milyon Euro'dan sözleşme imzalaması bekleniyor.

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