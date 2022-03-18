Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor.Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Kayserispor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı 18 Mart Cuma günü saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Balkovec, Caner, Biglia, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic

Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Hosseini, Yasir, İbrahim, Attamah, Mane, Cardoso, İlhan, Gavranovic