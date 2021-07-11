11 Temmuz 2021, Pazar

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika transfer haberleri: Samed Onur Fatih Karagümrük'te

Süper Lig ekibi 18'lik yeteneği kadrosuna kattı
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 11.07.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Samed Onur'u kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük'ten yerli hamlesi geldi. İstanbul ekibi, Bayer Leverkusen'in U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki sol kanat Samed Onur ile resmi sözleşme imzaladı.

Karagümrük'ün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bayer Leverkusen forması giyen 18 yaşındaki genç yetenek Samed Onur Karagümrük'te. Orta sahanın çeşitli bölgelerinde görev yapan gurbetçi oyuncu Bayer Leverkusen U-17 takımıyla 25 maçta 18 gol attı. U-17 Milli Takımımızın formasını da 4 kez terletti. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'a karşı şans bulan Samed, 18 yaşında Avrupa deneyimi yaşadı. Sportif Direktör Yardımcımız Umut Köse'nin katıldığı törende kendisini kırmızı siyah renklere bağlayan imzayı atan Samed Onur'a Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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