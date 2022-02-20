Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçı Mert Güzenge yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.