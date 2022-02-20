Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Karagümrük ile Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Luckassen, Burak, Caner, Biglia, Bistrovic, Borini, Jimmy, Emre Mor, Ahmed Musa
Sivasspor: Muammer, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Felix, Fajr, Pedro, Gradel, Kayode