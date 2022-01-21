Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Fransız futbolcu Abdoulaye Toure'yi kiraladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
Altyapısından yetiştiği Nantes'ta uzun yıllar forma giyen Toure, bu sezon başında Genoa'ya transfer olmuştu. Fransız futbolcu, İtalyan ekibinde 8 maçta şans buldu.
📣KARAGÜMRÜK'E HOŞ GELDİN ABDOULAYE TOURE.🔴⚫️— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 21, 2022
27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Abdoulaye Toure'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerimize bağladık. pic.twitter.com/ou6zFrCXQb