Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
FATİH KARAGÜMRÜK YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Luckassen, Caner, Emre Mor, Toure, Biglia, Bistrovic, Ahmed Musa, Borini.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mustafa, Campi, Sadık, Hafez, Mehdi, Aabid, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko.
FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı saat 16.00'da başladı. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadele, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.