Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İki güçlü ekibin kozlarını paylaştığı mücadelede kazanan taraf 5-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Mavi Şimşekler'in gollerini Assombalonga (2), Yunus Akgün(2) ve Mario Balotelli attı. Konuk takımda Karamoh kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleye, Muric, Tayyip, Samet, Kaan, Svensson, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus, Matias Vargas, Belhanda ve Assombalonga 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Viviano, Salih, Burak, Balkovec, Biraschi, Biglia, Bistrovic, Jimmy, Emre Mor, Karamoh ve Borini 11'iyle sahada yer aldı.

Karagümrük'te maçın 31. dakikasında Karamoh kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin 35. dakikasında Adana Demirspor, Assombalonga'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Akdeniz ekibinde, 58. dakikada Yunus Akgün skoru 2-0 yaptı.

67'de bir kez daha sahneye çıkan Assombalonga, durumu 3-0'a getirdi. Mavi Şimşekler'in dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli, 83'te farkı 4'e çıkardı.

90'da Yunus Akgün skoru 5-0'a getirdi.

Müsabakada başka gol olmadı ve Adana Demirspor, Karagümrük'ü 5-0 ile geçti.

Bu sonuçla Adana Demirspor, 37 puanla 4. sıraya yükseldi.

Karagümrük ise 30 puanla 12. sırada kaldı.