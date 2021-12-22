Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Kırmızıya anlam veremedim!"
Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Karagümrük'ün Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN SÖZLERİ:
"Kısa zamanda yaşamak gereken tüm tecrübeleri yaşadım. Başımıza gelenlerden dolayı... Penaltı, 2 kırmızı kart.. Kırmızı kartın doğal olduğunu söylüyorlar. Caner, 'Herhangi bir kötü bir şeyim olmadı' dedi. Caner'in dediğine inanmak zorundayım."
"Devre arasında hakeme sorduğumda cevap veremedi. Penaltıdan sonra ikinci bir ceza verilmiyor diye biliyordum ama Caner'in kırmızısına anlam veremedim. Hakemlere saygı duyuyorum, onlar için hiçbir zaman bir şey demeyeceğim."
"1 hafta olacak. Formasyonlar, uzun süreli çalışmışsın veya dün gelmişsin... Hiç önemi yok. Önemli olan istemek, hissetmek ve bunu arkadaşlarınla paylaşmak. Benim ne kadar istediğimi onlara anlattım, onlar da beni anladılar."
"Belki bir 45 dakika daha oynasak gol yemezdik. Bazı şeylerin örneğini gösterdik diye düşünüyoruz. Savunma nasıl yapılır, 9 kişi nasıl oynanır, hepsini bugün özet bir şekilde göstermeye çalıştık. Benim için güzel bir tecrübe oldu."
"Benim için yoğun bir maçtı. Yenilmek ve yenmek futbolun içinde olan şeyler. Benim tek derdim, takıma kendimi ifade edebilmek. Çok kaliteli bir takıma sahibim. Herkese çok teşekkür ederim. Bugün Türkiye'ye takım olma yolunda bir gösteride bulunduk."
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