21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibine corona virüsü şoku!
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, iki futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı. Futbolcuların genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edildiği belirtildi. | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Jure Balkovec ve Artur Sobiech'in corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
İşte Karagümrük'ten yapılan açıklama
Bilgilendirme 😷— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) April 21, 2021
20.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testleri neticesinde futbolcularımız Jure Balkovec ve Artur Sobiech'in test sonucu pozitif çıkmıştır.
Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir. pic.twitter.com/AEE9t2dnzk
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