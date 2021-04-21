Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibine corona virüsü şoku!

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Jure Balkovec ve Artur Sobiech'in corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Karagümrük'ten yapılan açıklama

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20.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testleri neticesinde futbolcularımız Jure Balkovec ve Artur Sobiech'in test sonucu pozitif çıkmıştır.



Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir. pic.twitter.com/AEE9t2dnzk