21 Nisan 2021, Çarşamba

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibine corona virüsü şoku!

Süper Lig ekibine corona virüsü şoku!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

ekibi , iki futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı. Futbolcuların genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edildiği belirtildi. | Son dakika spor haberleri

Spor Toto ekibi , ve 'in corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Karagümrük'ten yapılan açıklama

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