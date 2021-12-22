Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! "İçimdeki heyecan kıpır kıpır!"
Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli kulübün efsane ismi ve Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Demirel'in sözleri... | Son dakika spor haberleri
Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN AÇIKLAMALARI:
"İçimdeki heyecan kıpır kıpır ama tabii ki Fenerbahçe olması özel kılıyor. Beni ben yapan Fenerbahçe'dir. Hedeflerim var. Bu hedeflerim doğrultusunda, Türk futboluna elimden geldiğince yararlı olmaya çalışacağım."
"Fenerbahçe'nin içini, dışını, şu an ne yaşandığını çok iyi bilmekteyim ama kendi takımımla alakalı düşüncelerim var. Ben artık bir sorumluluk sahibiyim. Bunun için de elimden gelen mücadeleyi vermek için sahaya çıkacağım."
"Fenerbahçeli taraftarlarının bana verdiği destek verdiklerini biliyorum. Gönüllerinin benimle olduğunu biliyorum. Bu da bana çok büyük bir güç veriyor."
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