17 Aralık 2021, Cuma

FATİH KARAGÜMRÜK

Volkan Demirel'in yeni takımı Karagümrük oldu!

Volkan Demirel’in yeni takımı belli oldu!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 Giriş Tarihi: 17.12.2021

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Farioli ile yollarını ayırmasının ardından Volkan Demirel ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Demirel, ilk maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı!

İşte Karagümrük'ten yapılan açıklama:

"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz."
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