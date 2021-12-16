16 Aralık 2021, Perşembe

FATİH KARAGÜMRÜK

Karagümrük Francesco Farioli ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Süper Lig ekibinde ayrılık! Resmen açıklandı
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 Giriş Tarihi: 16.12.2021

Süper Lig takımlarından Karagümrük, Teknik Direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İstanbul temsilcisi ayrılığı sosyal medya hesabından açıklarken, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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